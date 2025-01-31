Детский сад «Золотой ключик» в Пскове отметил 55-летний юбилей

22:10, 31 января 2025, ПАИ

Коллектив детского сада «Золотой ключик» в Пскове отметил 55 лет со дня образования учреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

С праздником коллектив образовательного учреждения поздравил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев. «Педагогика – это не просто профессия, а образ жизни, оказывающий столь глубокое влияние, что уже трудно представить себя в иной сфере», – отметил чиновник.

Воспитатели вместе со своими подопечными подготовили для гостей выступление. Среди приглашённых оказались и ветераны, внёсшие значительный вклад в развитие детского сада в начале работы.

Добавим, что с декабря 2012 года детский сад является представительством Фонда Монтессори (Межрегиональный общественный фонд поддержки и развития метода Марии Монтессори) филиала АМИ (AMI Association Montessori International) в России.