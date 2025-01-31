Депутаты Собрания депутатов Пустошкинского района проголосовали за преобразование района в округ

22:25, 31 января 2025, ПАИ

Депутаты Собрания депутатов Пустошкинского района единогласно проголосовали за преобразование муниципальных образований, входящих в состав района, в муниципальное образование «Пустошкинский муниципальный округ Псковской области». Решение принято во время заседания очередной, 18-й сессии муниципального Собрания депутатов, пишет районная газета «Вперёд».

Ранее инициативу Забельской волости поддержали представительные органы сельских поселений, а также депутаты городского поселения Пустошка.

Кроме того, одним из решений, принятых на сессии, было установление размера платы за содержание жилого помещения на территории муниципального образования «Пустошкинский район» для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ управления не реализуется. Заместитель главы района Вера Шилова разъяснила всем присутствующим, когда и при каких обстоятельствах муниципальный тариф будет применяться.