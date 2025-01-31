Кинолог рассказал о реакции собак на лай и рычание человека
Как собаки реагируют на рычание и лай человека, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью «Радио 1» сегодня, 31 января.
Кинолог объяснил, что реакция питомца зависит от поведения хозяина и она может быть непредсказуемой и даже опасной. Эксперт посоветовал общаться с собакой привычным для неё способом, используя ранее изученные команды, которые она хорошо понимает.
По словам Владимира Голубева, рычание и лай могут вызвать у собаки стресс и агрессию, поскольку она привыкла жить с человеком и понимает, что он принадлежит к другому виду. Собака не может понимать человеческую речь, но она реагирует на интонацию и уже знакомые команды, связанные с определёнными действиями.
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