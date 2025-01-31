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Культура

Как провести февральские выходные в Пскове

Как в Пскове с пользой провести выходные в феврале, порекомендовал в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Вместе с детьми можно отправиться в Театр кукол (Конная, 3). Представления пройдут 1 и 2 февраля в 10:00, 12:00 и 14:00.

Насладиться пейзажами Пскова приглашает Центральная городская библиотека (Конная, 6). Выставка работает 1 и 2 февраля с 12:00 до 18:00.

Всей семьёй можно поддержать псковских хоккеистов, придя на соревнования в Ледовый дворец (Балтийская, 11). Начало в 14:00.

Познакомиться с традициями празднования японского Нового года приглашают во Дворе Постникова (Олега Кошевого, 2). Мероприятие состоится 1 февраля в 15:00.

Спектакль «Роман жнецов» пройдёт в детской школе искусств (Олега Кошевого, 8) 2 февраля, начало в 17:00

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