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Общество

Более 5 тысяч зрителей посетили концерты Псковской областной филармонии в январе

Более 5 тысяч зрителей посетили концерты Псковской областной филармонии в январе, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Спектакли Псковского областного театра кукол прошли с аншлагом, радуя как детей, так и взрослых. А «Рождественские гулянья» принесли массу веселья и позитива, объединив нас всех в праздничной атмосфере», – говорится в сообщении дирекции.

Напомним, «Рождественские гулянья» посетило 55 тысяч псковичей и гостей Пскова. Посмотреть фоторепортаж с праздничных гуляний можно по ссылке.

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