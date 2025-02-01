Более 5 тысяч зрителей посетили концерты Псковской областной филармонии в январе

09:37, 01 февраля 2025, ПАИ

Более 5 тысяч зрителей посетили концерты Псковской областной филармонии в январе, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Спектакли Псковского областного театра кукол прошли с аншлагом, радуя как детей, так и взрослых. А «Рождественские гулянья» принесли массу веселья и позитива, объединив нас всех в праздничной атмосфере», – говорится в сообщении дирекции.

Напомним, «Рождественские гулянья» посетило 55 тысяч псковичей и гостей Пскова. Посмотреть фоторепортаж с праздничных гуляний можно по ссылке.