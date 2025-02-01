Литургия в честь святителя Тихона прошла в храме Куньинского района
Божественная литургия, приуроченная к дню рождения патриарха всея Руси Тихона, проходит на малой родине в храме Воскресения Христова в деревне Клин Куньинского района. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
В торжественном богослужении приняли участие прихожане из Куньинского района и паломники из Великих Лук. Службу провёл протоиерей Пётр Нетреба.
Ранее сообщалось, что 31 января исполнилось 160 лет со дня рождения патриарха Московского и всея Руси Тихона.
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01 февраля 2025
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