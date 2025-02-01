Работа над спектаклем по мотивам повести «Собачье сердце» идёт в Великолукском драматическом театре

14:22, 01 февраля 2025, ПАИ

Работа над новым спектаклем по мотивам повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» идёт в Великолукском драматическом театре. Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Над постановкой работает номинант национальной премии «Золотая премия», пермский режиссёр Дмитрий Огородников. «Не могу сказать, что будут сильные изменения со стороны сюжета, мы остались в классическом варианте, но попытались вытянуть второстепенных персонажей: как они смотрели на эту историю внутри квартиры и внутри этого времени», – отметил режиссёр.

Актёр Юрий Савельев, играющий профессора Преображенского, подчеркнул, что это будет действительно сложная роль и при начале работы над ней начинают возникать глубокие вопросы.

Премьера спектакля состоится 15 марта.