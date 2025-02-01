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Работа над спектаклем по мотивам повести «Собачье сердце» идёт в Великолукском драматическом театре

Работа над новым спектаклем по мотивам повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» идёт в Великолукском драматическом театре. Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Скриншот телеканала «Первый Псковский»

Над постановкой работает номинант национальной премии «Золотая премия», пермский режиссёр Дмитрий Огородников. «Не могу сказать, что будут сильные изменения со стороны сюжета, мы остались в классическом варианте, но попытались вытянуть второстепенных персонажей: как они смотрели на эту историю внутри квартиры и внутри этого времени», – отметил режиссёр.

Актёр Юрий Савельев, играющий профессора Преображенского, подчеркнул, что это будет действительно сложная роль и при начале работы над ней начинают возникать глубокие вопросы.

Премьера спектакля состоится 15 марта.

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