90-летний юбилей празднует ветеран труда Красногородского округа
90-летний юбилей празднует ветеран труда Мария Александрова из деревни Минино Красногородского муниципального округа. Об этом пишет газета «Заря».
Вместе с председателем Совета ветеранов Галиной Николаевой приехала поздравить Марию Александрову глава муниципалитета Валентина Понизовская. Они пожелали ей крепкого здоровья, бодрости духа и вручили памятный подарок.
Мария Александрова в 1951 году окончила Крестовскую семилетнюю школу, позже училась в торгово-кооперативном училище. Впоследствии работала бухгалтером в сельпо деревни Синяя Никола и в колхозе «Искра» в полеводстве, а также в Пограничном сельском совете. Вместе с супругом Николаем Александровичем вместе вырастили двух дочерей, а сейчас ветеран труда воспитывает двух внуков.
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