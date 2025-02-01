90-летний юбилей празднует ветеран труда Красногородского округа

16:15, 01 февраля 2025, ПАИ

90-летний юбилей празднует ветеран труда Мария Александрова из деревни Минино Красногородского муниципального округа. Об этом пишет газета «Заря».

Вместе с председателем Совета ветеранов Галиной Николаевой приехала поздравить Марию Александрову глава муниципалитета Валентина Понизовская. Они пожелали ей крепкого здоровья, бодрости духа и вручили памятный подарок.

Мария Александрова в 1951 году окончила Крестовскую семилетнюю школу, позже училась в торгово-кооперативном училище. Впоследствии работала бухгалтером в сельпо деревни Синяя Никола и в колхозе «Искра» в полеводстве, а также в Пограничном сельском совете. Вместе с супругом Николаем Александровичем вместе вырастили двух дочерей, а сейчас ветеран труда воспитывает двух внуков.