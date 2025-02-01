Псковский футболист Арсений Ягодкин перешёл в вологодское «Динамо»

18:37, 01 февраля 2025, ПАИ

Псковский защитник Арсений Ягодкин перешёл из московской «Родины-2» в вологодское «Динамо», выступающее во Второй лиге дивизионе «Б». Об этом сообщает пресс-служба вологодского клуба.

Воспитанник псковского футбола выступал в системе московской «Родины» с 2022 года. С 2018 по 2020 годы он защищал цвета клуба «Псков-747»

Футболом Ягодкин начал заниматься в Пскове под руководством тренера Владимира Кравченко.

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