Псковский футболист Арсений Ягодкин перешёл в вологодское «Динамо»
Псковский защитник Арсений Ягодкин перешёл из московской «Родины-2» в вологодское «Динамо», выступающее во Второй лиге дивизионе «Б». Об этом сообщает пресс-служба вологодского клуба.
Воспитанник псковского футбола выступал в системе московской «Родины» с 2022 года. С 2018 по 2020 годы он защищал цвета клуба «Псков-747»
Футболом Ягодкин начал заниматься в Пскове под руководством тренера Владимира Кравченко.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Псковская прыгунья Наталья Спиридонова заняла четвёртое место всероссийских соревнований «Битва полов»
Ведущие спортсмены Псковской области продолжат представлять регион, несмотря на изменения в системе параллельных зачётов