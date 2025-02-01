Псковская прыгунья Наталья Спиридонова заняла четвёртое место всероссийских соревнований «Битва полов»

19:18, 01 февраля 2025, ПАИ

Псковская прыгунья Наталья Спиридонова заняла четвёртое место всероссийских соревнований «Битва полов», которые прошли в Москве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвовали шесть спортсменок, в том числе лучшая легкоатлетка прошлого года Мария Кочанова, одна из лидеров мировой классификации высотниц Кристина Королёва, а также лучшая белорусская прыгунья Карина Демидик.

Наталья Спиридонова взяла высоту 1,93 метра и уступила Демидик только по попыткам. Лидерами соревнований стали Мария Кочанова и Кристина Королёва.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».