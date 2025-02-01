Псковская прыгунья Наталья Спиридонова заняла четвёртое место всероссийских соревнований «Битва полов»
Псковская прыгунья Наталья Спиридонова заняла четвёртое место всероссийских соревнований «Битва полов», которые прошли в Москве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В соревнованиях участвовали шесть спортсменок, в том числе лучшая легкоатлетка прошлого года Мария Кочанова, одна из лидеров мировой классификации высотниц Кристина Королёва, а также лучшая белорусская прыгунья Карина Демидик.
Наталья Спиридонова взяла высоту 1,93 метра и уступила Демидик только по попыткам. Лидерами соревнований стали Мария Кочанова и Кристина Королёва.
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Псковская прыгунья Наталья Спиридонова заняла четвёртое место всероссийских соревнований «Битва полов»