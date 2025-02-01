Лыжник из Псковской области стали призёром первенства СЗФО по лыжным гонкам

19:50, 01 февраля 2025, ПАИ

Лыжник из Струг Красных Глеб Беляев стал призёром первенства Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам, которое проходит в Кировске с 28 января по 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе Струг Красных.

Глеб Беляев выиграл серебро в первый день состязаний на дистанции 15 километров свободным стилем, обогнав лыжников, имеющих разряд кандидата в мастера спорта.

«От всей души поздравляем Глеба с таким замечательным результатом. Желаем побед и ещё более высоких достижений на всероссийских соревнованиях. Поздравляем с выполнением норматива кандидата в мастера спорта», – отметили в спортшколе.

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