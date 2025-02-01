В России умер известный дрессировщик медведей

22:00, 01 февраля 2025, ПАИ

Народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьёв умер в возрасте 79 лет, сообщается в телеграм-канале Большого московского цирка.

Причины смерти Виталия Воробьёва не уточняются. Он возглавлял цирк Vitali, Кировский цирк и работал в Росгосцирке. Осенью 2017 года Воробьёв был назначен директором Брянского государственного цирка.

Звание народного артиста России Виталию Воробьёву присвоили в 1995 году по указу президента.