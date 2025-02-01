Российский боец ММА Шара Буллет потерпел своё первое поражение в UFC

22:38, 01 февраля 2025, ПАИ

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, уступил британцу Майклу Пейджу в турнире UFC, который проходит в Эр-Рияде. Об этом сообщается на сайте организации.

Пейдж оказался сильнее россиянина в трёх раундах в средней весовой категории. Британец выиграл по судейскому решению.

30-летний Магомедов потерпел первое поражение в карьере, одержав до этого 15 побед подряд. На счету Пейджа теперь 23 победы и три поражения.

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