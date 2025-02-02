Погоду на Масленицу предсказывали по сегодняшнему дню

09:59, 02 февраля 2025, ПАИ

Ефимов день отмечается 2 февраля в народном календаре. Евфимий Великий, который жил в V веке, – отшельник, один из основателей монашества и важная фигура в истории пустынножительства, пишет calend.ru.

Февраль считается месяцем метелей. Неслучайно на Руси говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». Ефимов день не стал исключением. В народе шутили: «На Ефима ветры дули – шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали».

Существовала ещё одна поговорка «На Ефима с печи слезай – о Масленой гадай», что означало, что погода в этот день могла предсказать условия на Масленицу. Если в этот день бушевала метель, то ожидали метелей и весной. В таком случае говорили: «Помело метлой – да на Масленицу». Если в полдень светило солнце, это предвещало дождливое лето, а если дул ветер – год должен был быть сырым.

На Ефима также обращали внимание на поведение домашних животных. Умелый хозяин понимал: если кошка царапает пол, а куры вертят хвостами, стоит ожидать метели.