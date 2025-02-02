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Митрополит Матфей принял участие в соборном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве

В 16-ю годовщину интронизации святейшего патриарха Кирилла митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в соборном богослужении в храме Христа Спасителя 1 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Патриархия.ру

Его Святейшеству за богослужением сослужило многочисленное духовенство, в том числе митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Богослужебные песнопения исполнили хор храма Христа Спасителя под руководством регента И. Б. Толкачева и хор духовенства Московской митрополии, управляемый священником Сергием Голевым.

Прямая трансляция Патриаршего богослужения проходила на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном сайте Русской православной церкви.

В сугубую ектению были включены особые прошения о Святой Руси, а также молитвы о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Кирилле и Русской церкви, которой он управляет. Митрополит Ювеналий произнес молитву о предстоятеле Русской православной церкви, а Святейший Владыка вознес молитву о Святой Руси.

После завершения литургии и произнесения «Многолетия», митрополит Воскресенский Григорий огласил поздравительный адрес от членов Священного Синода Русской православной церкви Святейшему Патриарху Кириллу в честь 16-летия его интронизации.

Предстоятель Русской церкви обратился к участникам торжественного богослужения с Первосвятительским словом.

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