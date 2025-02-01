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Происшествия

Продолжается поиск пропавшего несколько лет назад великолучанина

Поиск великолучанина, пропавшего несколько лет назад, продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

22 марта 2019 года 43-летний Андрей Фёдоров вышел из своего дома на улице Радищева в Великих Луках. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы: он был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку, спортивные штаны чёрного цвета и сапоги с резиновым низом и матерчатым верхом.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Фёдорова, просят звонить по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28, 02 или 112.

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