Кинолог поделился рекомендациями по выбору корма для собак

12:58, 02 февраля 2025, ПАИ

Рынок собачьих кормов очень разнообразен, и даже самый опытный собаковод может не сразу найти идеальный вариант, который удовлетворит все потребности его питомца. Рекомендуется выбирать корма, в которых подробно указаны мясные ингредиенты и минимальное количество ароматизаторов и консервантов, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Владимир Голубев отметил, что любое изменение в рационе может негативно сказаться на здоровье собаки, поэтому не стоит спешить с выбором нового корма. Он посоветовал присмотреться к бренду, изучить состав и узнать мнение специалиста. При выборе корма следует учитывать физиологические особенности и энергетические потребности собаки, а также внимательно следить за реакцией организма на тот или иной корм и вовремя заменять его, если возникает негативная реакция.

Он посоветовал выбирать корма проверенных брендов. Эти производители потратили значительные усилия и ресурсы на разработку своих продуктовых линий, выход на рынок и создание положительного имиджа. Поскольку они уже зарекомендовали себя, им невыгодно рисковать своей репутацией, добавляя в корма сомнительные ингредиенты, пояснил кинолог.

Тем не менее спешить не следует, заметил он. Прежде чем приобрести корм, владельцу собаки стоит тщательно изучить информацию о производителе, ознакомиться с отзывами других покупателей и проконсультироваться с ветеринаром, подчеркнул Владимир Голубев.

Президент РКФ отметил, что обычно ингредиенты корма перечисляются в порядке убывания их содержания. В самом конце списка находятся те, которых в продукте менее 0,1 %. Основу корма составляют белки животного происхождения, а также в нём должны присутствовать клетчатка, источники жиров, витамины и минералы.

Он подчеркнул, что следует обращать внимание на то, как производитель описывает состав корма. По его словам, в качественных кормах все составляющие указываются максимально подробно. Он рекомендовал выбирать корм, в котором вместо общего термина «мясные субпродукты» указаны конкретные ингредиенты, такие как сердце, печень или рубец, так как это позволяет точно понять, что будет входить в состав продукта.