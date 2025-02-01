МВД выплатит два миллиона рублей за содействие в раскрытии похищения школьников в Великих Луках в 2007 году

14:03, 02 февраля 2025, ПАИ

Два миллиона рублей заплатит МВД за значимую помощь в раскрытии похищения двух детей в Великих Луках в 2007 году, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД по Псковской области совместно со следственными органами работают над раскрытием тяжкого преступления, связанного с несовершеннолетними. 29 января 2007 года в Великих Луках были похищены десятилетние школьники Павел Матросов и Валентина Корик.

Граждане, обладающие сведениями о похищении, могут обратиться в полицию круглосуточно. Гарантируется полная конфиденциальность.

Обращаться можно по телефонам (8 8112) 59-20-62, (8 8112) 59-22-33, (8 495) 031-72-14, 02 (со стационарного телефона), 102 или 112 (с мобильного телефона).