Псковский фильм стал победителем на международном фестивале юношеских СМИ и киностудий
Псковский фильм «Вера-Верочка» стал победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа» на международном фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи», пишет газета «Печорская правда».
Авторами фильма являются школьницы, которые занимаются в медиашколе «Печорские лучики».
«Опытные педагоги медиа школы вдохновляют молодое поколение на самовыражение и творчество», – отметили в газете.
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