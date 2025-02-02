Псковский фильм стал победителем на международном фестивале юношеских СМИ и киностудий

14:30, 02 февраля 2025, ПАИ

Псковский фильм «Вера-Верочка» стал победителем в номинации «Лучшая режиссерская работа» на международном фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи», пишет газета «Печорская правда».

Авторами фильма являются школьницы, которые занимаются в медиашколе «Печорские лучики».

«Опытные педагоги медиа школы вдохновляют молодое поколение на самовыражение и творчество», – отметили в газете.