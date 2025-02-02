Псковским автомобилистам напомнили о правилах дорожного движения в зимний период

15:54, 02 февраля 2025, ПАИ

С учётом складывающихся погодных условий водителям и пешеходам необходимо быть максимально осмотрительными. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С наступлением зимы и с оттепелями изменяется дорожная ситуация. В связи с этим полиция настоятельно советует водителям проявлять максимальную внимательность и осторожность на дорогах, так как дожди могут ухудшать видимость. Рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, строго соблюдать боковой интервал и скорость движения, избегать резких торможений и ускорений, чтобы не допустить неконтролируемого заноса.

Также важно быть особенно внимательными при выполнении маневров на дороге и не забывать о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Пешеходам тоже следует помнить о своей безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и в тёмное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде для повышения своей видимости на проезжей части.

Госавтоинспекция региона напоминает водителям и пешеходам о важности строгого соблюдения правил дорожного движения в любое время года, особенно в условиях плохой погоды, поскольку это является гарантией безопасности для всех участников дорожного движения.