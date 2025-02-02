Публикуем график отключений электроэнергии в Дновском районе

16:58, 02 февраля 2025, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться в Дновском районе, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

С 3 по 7 февраля с 9:00 до 18:00 запланировано отключение электроэнергии для расчистки трассы в следующих населённых пунктах: Панкратово, Стволино, Ёгольско.

В администрации подчеркнули, что эти работы направлены на улучшение надёжности электроснабжения.

Телефон горячей линии 8-800-220-02-20. Телефон ЕДДС Дновского района 2-55-83.