Врач перечислила привычки, угрожающие здоровью щитовидной железы

17:54, 02 февраля 2025, ПАИ

Привычки, угрожающие здоровью щитовидной железы, перечислила врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова, пишет РИА Новости.

Анна Невольникова отметила, что среди привычек, которые могут угрожать здоровью щитовидной железы, следует выделить несколько. Она упомянула курение, так как токсины сигаретного дыма накапливаются в организме, замедляя усвоение йода и нарушая работу щитовидной железы. Кроме того, она указала на опасность бесконтрольного приёма БАДов, содержащих йод, особенно тех, которые имеют большие или неизвестные дозировки этого вещества.

Врач подчеркнула, что чрезмерное потребление соевых продуктов также может негативно сказаться на здоровье щитовидной железы, поскольку соевые бобы содержат изофлавоноиды, способные замедлять работу фермента пероксидазы, который отвечает за выработку гормонов в щитовидной железе.