Александра Дюкова переизбрали на должности президента РФС

18:29, 02 февраля 2025, ПАИ

Александра Дюкова переизбрали президентом Российского футбольного союза (РФС) на следующие четыре года. Внеочередная конференция РФС состоялась в Москве сегодня, 2 февраля, пишет ОФФ «Северо-Запад».

Делегаты РФС единогласно избрали Дюкова на новый четырёхлетний срок. Он является президентом союза с 2019 года.

В работе конференции РФС участвовали руководители региональных федераций футбола Северо-Запада, в том числе и действующий глава псковского футбола Александр Коновалов.

Напомним, что недавно он остался в должности по итогам выборов руководителя Федерации футбола Псковской области. Ни один из кандидатов тогда не набрал нужного количества голосов.

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