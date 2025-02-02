Более 100 спортсменов собрал открытый турнир по карате WKF в Псковской области

19:05, 02 февраля 2025, ПАИ

Более 100 спортсменов собрал открытый турнир по карате WKF, который прошёл в Новосокольниках Псковской области 1 февраля. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

В турнире участвовали спортсмены из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Соревнования посвящались памяти Героя России Дмитрия Григорьева.

Псковскую команду представили спортсмены школы боевых искусств «Атэми». В итоге псковичи завоевали семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. Победы на счету у Ивана Захарьева, Лиана Ревазяна, Софии Ивановой, Ульяны Федотовой, Алёны Комаровой, Даниила Мишагина и Карины Дормидоновой.

Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Дмитрий Хорошев, Дарина Сергеева, Максим Степанов и Исфандияр Нуритдинов.

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