Печорские волейболисты вышли в полуфинал областной спартакиады учащихся
Печорские волейболисты вышли в полуфинал областной спартакиады учащихся. Зональный этап соревнований прошёл сегодня, 2 февраля. Об этом пишет газета «Печорская правда».
В турнире приняли участие команды из Палкинского, Гдовского районов, Пыталовского и Печорского муниципальных округов. Как среди юношей, так и среди девушек выиграли команды из Печорского округа, в которых играли ученики Изборского лицея и учащиеся Печорской ДЮСШ.
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