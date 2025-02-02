Печорские волейболисты вышли в полуфинал областной спартакиады учащихся

19:14, 02 февраля 2025, ПАИ

Печорские волейболисты вышли в полуфинал областной спартакиады учащихся. Зональный этап соревнований прошёл сегодня, 2 февраля. Об этом пишет газета «Печорская правда».

В турнире приняли участие команды из Палкинского, Гдовского районов, Пыталовского и Печорского муниципальных округов. Как среди юношей, так и среди девушек выиграли команды из Печорского округа, в которых играли ученики Изборского лицея и учащиеся Печорской ДЮСШ.

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