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Стой, ловить буду! Из рыболовного хозяйства в Карелии «сбежала» форель, а рыбаки бросились её ловить

Форель «сбежала» из рыболовного хозяйства в Сортавальском районе Карелии, общую массу рыб оценивают в несколько десятков тонн , пишет издание «Daily Карелия».

К месту, откуда уплыла форель, стянулись местные рыбаки, которые уже второй день пытаются выловить беглянок. Как сообщают местные рыболовы, улов большой. Ловить форель в Карелию приходят не только местные, но также рыбаки из Санкт-Петербурга и окрестностей.

30 января форель уплыла из садков, принадлежащих компании «Натуральный продукт». В озеро попало 44 тонны рыбы. В причинах произошедшего разбирается полиция.

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