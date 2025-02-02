Стой, ловить буду! Из рыболовного хозяйства в Карелии «сбежала» форель, а рыбаки бросились её ловить

20:10, 02 февраля 2025, ПАИ

Форель «сбежала» из рыболовного хозяйства в Сортавальском районе Карелии, общую массу рыб оценивают в несколько десятков тонн , пишет издание «Daily Карелия».

К месту, откуда уплыла форель, стянулись местные рыбаки, которые уже второй день пытаются выловить беглянок. Как сообщают местные рыболовы, улов большой. Ловить форель в Карелию приходят не только местные, но также рыбаки из Санкт-Петербурга и окрестностей.

30 января форель уплыла из садков, принадлежащих компании «Натуральный продукт». В озеро попало 44 тонны рыбы. В причинах произошедшего разбирается полиция.