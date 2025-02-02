Футболисты «Тюмени» проиграли сборной Северной Кореи в товарищеском матче

21:00, 02 февраля 2025, ПАИ

Футболисты клуба «Тюмень» проиграли сборной КНДР со счётом 0:1 в товарищеском матче, который прошёл в Турции, пишет ТАСС.

Изначально матч «Тюмени» должен был состояться 2 февраля с узбекистанским «Сурханом». Однако соперники настаивали на проведении игры на своём поле, до которого необходимо было добираться около часа. Позже организаторы сборов предложили «Тюмени» сыграть со сборной КНДР, которая готовилась в Турции к мартовским матчам третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира.

Также сборная КНДР сыграет с калининградской «Балтикой» 4 февраля и с «Ленинградцем» 11 февраля.

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