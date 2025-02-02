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Как ухаживать за машиной во время тёплой зимы, рассказали специалисты

О том, как ухаживать за машиной во время тёплой зимы, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

Плюсовая температура, мокрый снег и высокая влажность зимой требуют особого подхода к уходу за транспортным средством, считают специалисты «Авито». Так, автомобиль важно защитить от грязи и реагентов. «В период влажной зимы дороги часто покрыты грязью, реагентами и солью – верными спутниками коррозии», – сказал руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Алексей Головин. Он посоветовал мыть машину не менее раза в неделю, а особое внимание уделить днищу и аркам колёс, где реагенты и соль скапливаются в большом количестве.

После мойки, по словам специалистов, необходимо использовать защитные восковые покрытия, однако в этом вопросе лучше обратиться к опытным мастерам, так как наносить составы не только хлопотно, но и бесполезно, если у человека нет особых знаний.

Тёплая зима требует особого подхода к уходу за автомобилем. Фото: ПАИ

Мелкие сколы и трещины на краске – благоприятная среда для возникновения коррозии, поэтому после мойки следует тщательно осмотреть кузов и при обнаружении повреждений заделать их специальным карандашом. В «Авито» рассказали, что псковичи могут приобрести такие карандаши по цене от 160 рублей. «Покрыть самые проблемные детали защитным составом будет стоить в пределах 30 тысяч рублей, а перекраска начавших гнить арок – 80–120 тысяч рублей в зависимости от региона», – предупреждают специалисты и настоятельно рекомендуют «не затягивать» с оценкой состояния кузова машины.

В нынешних условиях погоды в Пскове, крайне важно следить за стёклами и уплотнителями. «Мокрый снег сначала покрывает собой все резиновые уплотнители, а при резком перепаде температур превращается в лёд, не давая открыть дверь», – объяснили в пресс-службе «Авито». Эксперты рекомендуют систематически промазывать смазкой уплотнители всех дверей – такой вариант обойдётся псковичам всего в 250 рублей за тюбик смазки.

Снег с обуви – причина высокой влажности в салоне автомобиля. Чтобы избежать запотевания стёкол, водители могут приобрести влаговпитывающие коврики. Так, набор одноразовых ковриков жители Пскова могут купить примерно за 560 рублей, а многоразовых – от 2 490 рублей, заключили специалисты «Авито».

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