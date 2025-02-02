74-летний мужчина пропал в Пскове

22:00, 02 февраля 2025, ПАИ

74-летний мужчина пропал в Пскове: с 30 января 2025 года о его местонахождении ничего не известно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмные с сединой, голубые глаза.

Был одет в серо-синюю куртку, чёрные или синие джинсы, чёрные ботинки и чёрную кепку.