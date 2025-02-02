74-летний мужчина пропал в Пскове
74-летний мужчина пропал в Пскове: с 30 января 2025 года о его местонахождении ничего не известно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область».
Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмные с сединой, голубые глаза.
Был одет в серо-синюю куртку, чёрные или синие джинсы, чёрные ботинки и чёрную кепку.
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