«Расстроились, но результат радует»: тренер Натальи Спиридоновой прокомментировала выступление своей подопечной на «Битве полов»

23:06, 02 февраля 2025, ПАИ

Тренер псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой Екатерина Алексеева прокомментировала выступление своей подопечной на всероссийских соревнованиях «Битва полов». Спиридонова заняла четвёртое место, уступив по попыткам белорусской спортсменке Карине Демидик. Об этом сообщается в эфире спортивного радио «Движение».

«Конечно, расстроились. Среди девчонок мы четвёртые, хотя результат 1,93 м нас радует. Рады, что идём вверх, но не хватает уверенности. Пугает меня это, хочется всё поувереннее. Взяли бы и 1,95 м. Причём последняя попытка на 1,95 м была хорошей, рабочей. Конкурентоспособность очень высокая. Она такой была давно, но в прошлом году Наталья с результатом 1,93 м победила, а в этом году с таким же прыжком осталась четвёртой», – отметила псковский тренер.

Также Екатерина Алексеева уточнила, что на мероприятие были раскуплены все билеты. «Свободных мест не было. Там всегда очень круто. Большое скопление олимпийских чемпионов, прошлых рекордсменов: и Иван Ухов, и Анна Чичерова, и Елена Слесаренко, и Мария Купцова, и Тамара Быкова – очень много известных людей. Многие зрители даже просто приходили с Натальиной фотографией, просили [поставить] на ней автограф. Кто-то приходил с какими-то мягкими игрушками, с подарками», – сказала она.

Следующие соревнования, где выступит Наталья Спиридонова, пройдут также в Москве: 8 февраля прыгунья будет участвовать во всероссийских стартах «Русская зима».

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