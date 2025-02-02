Встретили как родных. Опыт соотечественников, приехавших в Псковскую область

21:50, 02 февраля 2025, ПАИ

Желающие вернуться жить в Россию ежедневно пересекают границу с ЕС в Псковской области. Им помогают оформить документы для проживания, приобрести квартиру и найти работу. Напомним, в регионе для этого работает центр «Соотечественник».

Об опыте семей соотечественников, которые переехали в Псковскую область, рассказал Телеграм-канал «Тени Прибалтики».

К получению паспортов РФ супруги Клостер шли несколько месяцев. Владимир, этнический немец, родился в Казахстане, в 2001 году вместе с женой принял решение переехать на историческую родину, в Германию. Но за 24 года эта страна так и не стала им родной.

«Отношение было все равно такое, что мы не чувствовали, что на родину приехали. Чувствовался немножко холодок такой, со стороны немцев. Я вроде и язык сразу быстро усвоил. Я вырос с этим языком. Постепенно... мы прожили там какое-то время. Но мы чувствовали себя чужими там», - рассказал Владимир Клостер.

В Пскове их встретили как своих, помогли с получением документов. «Только потом, проживя там много лет, вот сейчас уже 24 года, я осознала, что значит для меня родина. Что значит для меня быть русской. Что значит для меня быть причастной к этому большому великому народу российскому, к этой культуре», - сказала Ирина Клостер.

По-настоящему русскими скоро станут Вадим и Алина из Риги, они в процессе оформления паспортов.

«Переехали, потому что в Латвии запретили образование на русском языке», - рассказал Вадим.

«Мы переезжали больше из-за того, чтобы ребенок имел возможность обучаться на родном языке. Чтобы жила в своей культуре, своем обществе. Воспитывалась в традициях. Она русская, потому что у нас бабушки, дедушки, родители - русские», - сказала Алина.

В России продолжает действовать программа по переселению соотечественников. А с августа прошлого года еще и указ президента России №702, который упрощает переезд и получение статуса переселенца.