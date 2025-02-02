Учёные назвали препарат, способный вполовину снизить риск инсульта у женщин

22:53, 02 февраля 2025, ПАИ

Учёные из Университета Вандербильта выяснили, какой препарат способен снизить риск инсульта у женщин более чем наполовину, пишет «Газета.Ru».

Согласно исследованиям, препарат для лечения гипертонии и облегчения тревоги под названием пропранолол на 52 % снижает риск инсульта у женщин с хронической мигренью.

Исследователи представят результаты на международной конференции по вопросам инсульта. Она пройдёт в Лос-Анджелесе с 4 по 8 февраля. Значимым результат работы делает тот факт, что женщины страдают мигренью в несколько раз чаще, чем мужчины.