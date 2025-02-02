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Российский дзюдоист выиграл золото на турнире Большого шлема в Париже

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото на турнире Большого шлема, который прошёл в Париже. Об этом сообщают в Федерации дзюдо России.

Инал Тасоев. Фото: Федерация дзюдо России

Тасоев в финальной схватке в весе свыше 100 килограммов выиграл у Ли Сын Йоба из Южной Кореи. Ещё один российский дзюдоист Арман Адамян в весовой категории до 100 килограммов взял бронзу, одолев в решающем очном поединке португальца Хорхе Фонсеки.

Следующий турнир Большого шлема состоится в Баку 14–16 февраля.

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