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Общество

О предстоящих морозах советует предсказывать народный календарь по небу

Память религиозного публициста и переводчика Максима Грека, который родился в 1475 году в Греции, чтят сегодня, 3 февраля. Об этом пишет calend.ru.

В народе Максима Грека называли утешителем. Также считалось, что он помогает людям, ему молились о заступничестве за вдов и сирот. В Максимов день каждый должен был вспомнить добрым словом тех, кто когда-либо ему помогал, а по возможности - отблагодарить их делом.

Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги за руки выходили во двор и вместе стряхивали иней с деревьев. При этом они говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

Кроме того, на Максима предсказывали урожай и погоду. Чистое небо - к морозу и плохому урожаю. Ясная заря также была признаком морозов. А если месяц светит сквозь облака, то «доброе будет жито».

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