Морозное начало недели обещают жителям Северо-Запада России
Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».
Днем, по словам синоптиков, в северной части региона температура будет держаться в пределах от -10 до -15 градусов, на юге же показания термометров понизятся от −3 до −8 градусов.
Однако с четверга в регион начнут поступать тёплые воздушные массы. В связи с этим днём потеплеет в пределах от 0 до −5 градусов.
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