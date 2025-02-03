Морозное начало недели обещают жителям Северо-Запада России

08:19, 03 февраля 2025, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Днем, по словам синоптиков, в северной части региона температура будет держаться в пределах от -10 до -15 градусов, на юге же показания термометров понизятся от −3 до −8 градусов.

Однако с четверга в регион начнут поступать тёплые воздушные массы. В связи с этим днём потеплеет в пределах от 0 до −5 градусов.