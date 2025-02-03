Более 50 маскировочных сетей изготовили за неделю в Локнянском муниципальном округе

08:42, 03 февраля 2025, ПАИ

Более 50 маскировочных сетей изготовили за неделю в локнянском штабе «Мы вместе. Позывной СВОи». Об этом пишет районная газета «Восход».

Всего командами округа за неделю было изготовлено 55 маскировочных сетей. Из них в локнянском штабе изготовлено шесть, в школе - три, в ЦДО - четыре, в техникуме - пять.

Также в в Жарках было изготовлено девять сетей, в Миритиницах - 15, в Крестилово - пять, в Башово — две, а в Подберезье и Каменке - по три сети.