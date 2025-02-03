Более чем 20 регионам России угрожает нашествие саранчи

08:59, 03 февраля 2025, ПАИ

Нашествие саранчи из-за аномально теплой зимы угрожает 21 региону страны. Для борьбы с с саранчой будут созданы специальные отряды, следует из прогноза федерального Россельхозцентра при Минсельхозе.

В наибольшей зоне риска находятся Астраханская, Волгоградская, Иркутская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская области. Также от саранчи могут пострадать республики Калмыкия, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Чувашия, Татарстан, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края.

При этом в 2024 году таких регионов было все 14.

Аграриям в этом году будет необходимо обработать от вредителей на сто тысяч гектаров больше, чем в прошлом. Согласно документу, особенно актуально это станет для регионов, которые граничат с Казахстаном.