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Общество

Более чем 20 регионам России угрожает нашествие саранчи

Нашествие саранчи из-за аномально теплой зимы угрожает 21 региону страны. Для борьбы с с саранчой будут созданы специальные отряды, следует из прогноза федерального Россельхозцентра при Минсельхозе.

В наибольшей зоне риска находятся Астраханская, Волгоградская, Иркутская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская области. Также от саранчи могут пострадать республики Калмыкия, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Чувашия, Татарстан, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края.

При этом в 2024 году таких регионов было все 14.

Аграриям в этом году будет необходимо обработать от вредителей на сто тысяч гектаров больше, чем в прошлом. Согласно документу, особенно актуально это станет для регионов, которые граничат с Казахстаном.

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