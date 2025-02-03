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Общество

День борьбы с ненормативной лексикой отмечают в мире

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают сегодня, 3 февраля, сообщает calend.ru.

Ненормативная лексика включает в себя не только нецензурную брань, но и такие понятия, как сленг и жаргон, которые характерны для определённых социальных групп, выделяемых по возрасту, хобби, роду деятельности, профессиональной принадлежности. Те или иные сленговые выражения нередко становятся частью повседневного общения, выходя за рамки сленговых групп («туса», «затащил», «не в масть», «завис», «хакнул», «лузер», «не тормози», «не наезжай»).

Другое дело – та часть ненормативной лексики, которая представляет собой нецензурную брань. Эта лексика именуется также как матерная или бранная. Несмотря на то что в русском языке существует всего три или четыре корня матерных слов (лингвисты расходятся во мнении), образуют они довольно широкий спектр слов, употребление которых является нарушением действующего законодательства России. Такие слова нельзя использовать в средствах массовой информации и общественных местах.

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