В Псковской области дружинники помогли семье участника СВО с заготовкой дров

10:47, 03 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области дружинники помогли семье участника СВО с заготовкой дров, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Дружинники Дновского филиала Олег Матвеев и Сергей Феоктистов в свободное от основной работы и дежурств время откликнулись на просьбу жены участника СВО распилить дрова. Эта непростая работа была оперативно выполнена», – говорится в сообщении.

Отметим, что отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» состоит из девяти филиалов, в его рядах более двух тысяч добровольцев.