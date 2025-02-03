Настоятель церкви в Псковской области и прихожане доставят гумпомощь бойцам СВО

11:09, 03 февраля 2025, ПАИ

Настоятель церкви Петра и Павла в деревне Спицино Гдовского района иерей Григорий (Ивасенко) отправится в Курскую область для передачи бойцам СВО гуманитарной помощи от псковичей. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

С иереем поедут прихожане церкви. Они доставят помощь, которую жители Гдовского района подготовили для поддержки военнослужащих.

Напомним, что продолжается сбор писем и подарков для солдат как в зону СВО, так и в госпитали. Благотворительная акция «Тепло для героев» под эгидой «Единой России» проходит в преддверии Дня защитника Отечества. Оставить подарки для военнослужащих можно в отделениях партии.