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Какие симптомы должны насторожить женщину, рассказала гинеколог из Великих Лук

Какие симптомы должны стать поводом для обращения к врачу, рассказала акушер-гинеколог Ольга Лукина в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский» во время обсуждения диспансеризации репродуктивного здоровья.

Фото: ПАИ

Медик отметила, что женщину должны насторожить кровянистые выделения в менопаузе, так как это может быть симптом рака тела матки. Если менопаузы ещё нет, а кровянистые выделения бывают после интимной близости или между месячными, то это тоже повод сходить к врачу. Кроме того, насторожить должны обильные выделения из половых путей с нехарактерными видом и запахом, высыпания, зуд, жжение, язвочки, выросты. «Любой дискомфорт в интимной зоне - повод обратиться к доктору», - подчеркнула Ольга Лукина.

Если появляются боли внизу живота или в пояснице, внезапное снижение массы тела, любые неприятные ощущения в груди, то женщине необходимо пройти обследование.

«Рак молочной железы занимает первое место среди онкозаболеваний. В этом году, в частности, уже выявлено 10 случаев рака груди. Поэтому женщина должна раз в месяц обязательно делать самообследование, осматривая молочную железу. Форма груди и сосков должна быть одинаковой, кожа должна быть без образований, над опухолью она часто меняет структуру. Также не должно быть втяжений, выпячиваний, шариков в груди, выделений из молочной железы, язвочек в подмышках. Если есть хотя бы один-два симптома, нужно сразу обратиться к врачу», - рекомендовала акушер-гинеколог.

Она также добавила, что неблагоприятная наследственность в виде рака груди у бабушки, мамы, сестры или тёти - «повод особенно внимательно следить за собой».

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