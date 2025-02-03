Восемь человек пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

11:35, 03 февраля 2025, ПАИ

Восемь человек пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 27 января по 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали семь дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 368 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 34 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.