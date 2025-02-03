За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей почти 20 единиц оружия

11:47, 03 февраля 2025, ПАИ

С 27 января по 2 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 28 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, а также изъяли у псковичей 19 единиц оружия и более 200 боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.