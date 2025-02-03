Росгвардейцы задержали женщину за кражу одежды в Пскове

12:01, 03 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали подозреваемую в краже одежды, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

1 февраля в 23:49 росгвардейцы прибыли к сетевому гипермаркету на Рижском проспекте, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревоги.

На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 44-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала одежду на общую сумму более тысячи рублей.

По факту хищения проводится проверка.