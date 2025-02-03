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«Легенда псковской археологии»: Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения

Псковский археолог Инга Лабутина отмечает свой день рождения. Ей исполнился 91 год сегодня, 3 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Инга Лабутина. Фото археологического центра Псковской области

«Инга Константиновна Лабутина – легенда псковской археологии, чьи труды стали фундаментом для изучения истории нашего региона, – отметили сотрудники Археологического центра. – Десятилетиями она бережно открывала прошлое Псковской земли: её раскопки, исследования и публикации подарили нам бесценные знания. Многие из нас знают её по работе в Псковском педагогическом институте, где она зажигала искры интереса к археологии в сердцах студентов. Для нескольких поколений псковских археологов Инга Константиновна стала настоящим наставником, тем человеком, который вдохновлял на новые открытия и исследования».

Коллеги и ученики подчеркнули, что ценят Ингу Лабутину не только за профессионализм, но и за преданность делу. «Даже сегодня, спустя годы, она остаётся примером того, как страсть к науке может длиться всю жизнь», – подчеркнули в Археологическом центре.

Инга Лабутина родилась в Москве в семье студентов. Мама училась в Московском государственном университете (МГУ), отец – в Химико-технологическом институте.

В 1941 году, когда началась война, семья эвакуировалась в Чирчик (Узбекистан), где отец участвовал в работе военного завода, а мама работала в Ташкенте на советской и профсоюзной работе. В 1946 году семья Голуновых вернулась в Москву, а в 1948 году отца перевели в Балашиху на должность директора Балашихинского кислородного завода, а мама стала директором школы и преподавателем биологии. Там же Инга Лабутина окончила школу с золотой медалью.

Вскоре она стала студенткой исторического факультета МГУ. После получения диплома её направили в Псков. Первым местом работы молодого археолога стал Псковский краеведческий музей.

С 1957 по 1959 год Инга Лабутина с разведками и раскопками объехала почти всю Псковскую область. Потом была аспирантура.

А в 1961 году Инга Лабутина вышла замуж за Виктора Лабутина, и в 1962 году у них родилась дочь Варвара. С 1964 года археолог Лабутина работала в Псковском государственном университете.

Профессор Лабутина много сил отдала созданию системы охранных раскопок. С начала 1970-х охранные раскопки стали систематическими. А самой значительной археологической площадкой, исследованной экспедицией ПГПИ и Псковского музея под руководством Инги Константиновна, стала площадь Ленина и территория Старого рынка. С небольшими перерывами эти раскопки продолжались с 1968 по 1991 год.

В 1982 году раскрыто языческое святилище X века. В 1974 году изучены первые погребения курганного кладбища X – начала XI века. Археологическая коллекция пополнилась десятками тысяч находок, среди которых шесть берестяных грамот. Были раскрыты целые кварталы деревянной застройки средневекового Пскова.

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