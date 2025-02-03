Установить ограждение вокруг очистных сооружений в Острове-2 требует прокуратура

12:36, 03 февраля 2025, ПАИ

Островский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» Островского района с требованием установить ограждение вокруг очистных сооружений в Острове-2. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В нарушение законодательства о противодействии терроризму, а также СНиПов ограждения вокруг очистных нет. «Это создаёт угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку способствует беспрепятственному проникновению на очистные сооружения посторонних лиц, животных, создает возможность для совершения противоправных действий со стороны посторонних лиц, в том числе террористических актов», - отметили в прокуратуре.

Еще в июле 2024 года заместитель Островского межрайонного прокурора внёс представление в адрес МУП «ЖКХ» Островского района, однако оно не было исполнено.