95-летие отмечает псковское областное радио

13:24, 03 февраля 2025, ПАИ

95-летие отмечает псковское областное радио сегодня, 3 февраля. Именно эта дата считается днём рождения местного радио.

Первая радиоприёмная станция в Пскове была оборудована в 1924 году и находилась в ведении редакции газеты «Псковский набат». Дважды в день по одному часу радиостанция принимала передачи из Москвы.

В июне 1927 года по решению губисполкома были оборудованы радиоустановки в каждой волости, а для приёма передач в Пскове приспособлен городской телефон. Жители округа могли слушать только радиопередачи из Москвы и Ленинграда, пока не удалось организовать собственное вещание.

В 1929 году Псковский трансляционный узел начал вести пробные передачи, а с 3 февраля 1930 года начались передачи по радио газеты «Псковский набат», правопреемницей которой позже стала «Псковская правда». Передачи выходили в эфир дважды в неделю и давали сводку важнейших событий по округу за три дня.

13 марта 1930 года Псковский радиоузел стал транслировать местные передачи ежедневно в 19:05. Передачи были на различные темы: о работе горсовета, ходе уборочной кампании в колхозах, выполнении планов заводами, сборе сельхозналога, ходе коллективизации, работе Союза воинствующих безбожников и общества пролетарского туризма, а также обзоры газеты «Псковский колхозник» и другие.