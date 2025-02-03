Более пяти миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

12:38, 03 февраля 2025, ПАИ

Более пяти миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Невеля звонили неизвестные и представлялись сотрудниками различных организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета» и возможности предоставления дополнительного заработка злоумышленники завладели сбережениями граждан.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.