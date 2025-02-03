В Пскове по горячим следам раскрыт угон

12:57, 03 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли угон, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По имеющимся сведениям, ночью 31 января от дома на улице Мирной в Пскове угнали автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий местному жителю. Позднее машину с техническими повреждениями нашли на той же улице. Владелец автомобиля обратился за помощью в полицию.

Полицейские по горячим следам установили подозреваемого в неправомерном завладении этим транспортом. Им оказался 20-летний безработный пскович.

По версии следствия, молодого человека пригласили в гости. На улице Мирной он обратил внимание на стоявший незакрытым ВАЗ-2107, в замке зажигания был ключ. Пскович решил прокатиться на автомобиле, но далеко ему уехать не удалось: в ходе движения автомобиль угодил в выбоину, повредилось колесо.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый дал признательные показания. Ведётся следствие, уточнили в пресс-службе.