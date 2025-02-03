Пригласительные билеты на Сретенский бал в Пскове можно получить бесплатно

13:10, 03 февраля 2025, ПАИ

Все желающие стать гостями юбилейного молодёжного Сретенского бала в Пскове могут получить бесплатные пригласительные билеты в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15) с 3 по 15 февраля. Об этом ПАИ сообщили в молодёжном центре.

Билеты выдают в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 19:00, а во вторник и четверг — с 10:00 до 21:00. В выходные дни выдача билетов не производится.

Также предусмотрена возможность взять пригласительные билеты в день проведения бала на стойке регистрации.

На обратной стороне каждого билета указан дресс-код, который строго требуется соблюдать как танцевальным парам, так и гостям. Гости, пришедшие в уличной одежде и обуви, в одежде с открытым животом и спиной, а также неопрятного внешнего вида, не будут допущены на мероприятие даже при наличии пригласительного билета.

Один билет приравнивается к одному гостю, включая детей от семи лет и старше. Дети младше семи лет не допускаются на мероприятие в целях обеспечения безопасности.

Напомним, Сретенский бал, посвящённый Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоится 16 февраля в 15:00 по адресу: Псков, Иркутский пер., 2. Открытие интерактивных площадок в 14:00.